​الشرطة الهندية : قتيلان في تبادل لإطلاق نار في كشمير

نيودلهي - (ا ش أ):

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم (الأربعاء)، مقتل شخصين إثر تبادل إطلاق النار بين الشرطة وناشطين سياسيين في الشطر التابع للهند من كشمير .

ويعتبر تبادل إطلاق النار الذي وقع في منطقة بارامولا في شمال كشمير هو الأول الذي تعلن عنه السلطات الهندية منذ إلغائها الحكم الذاتي الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من كشمير.

وقالت الشرطة ـ في تغريدة على تويتر أوردتها قناة "فرانس 24 " ـ إن " إرهابيا قتل وعثر على أسلحة وذخائر معه"، موضحة أن شرطيا قتل وأصيب آخر تتم معالجته في مستشفى عسكري.

وأضافت أن الناشط الذي قتل ينتمي إلى جماعة "عسكر طيبة" المسلحة المتمركزة في باكستان والمتهمة من قبل نيودلهي وواشنطن بتنظيم هجمات بومباي في 2008.

وتسبب إعلان نيودلهي المفاجئ إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين، وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، وكانت سببا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في فبراير الماضي.