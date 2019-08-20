جونسون يحذر الاتحاد الأوروبي من تعليق آمال كاذبة على البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ):

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي من تعليق آمال كاذبة على البرلمان البريطاني.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضح جونسون اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يرفض مطالبه بإجراء تعديل على اتفاق الخروج، لأن التكتل يعتقد أن البرلمان البريطاني سيمنع الخروج بدون اتفاق.

وأضاف جونسون أنه سيوضح خلال زياراته الوشيكة إلى برلين وباريس ومشاركته في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى أنه يجب إسقاط البند الخاص بشبكة الأمان في اتفاق الخروج.

يشار إلى أن بروكسل ولندن وضعا البند الخاص بما يعرف بـ شبكة الامان للإبقاء على حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

وفيما يطالب جونسون بإلغاء البند الخاص بشبكة الأمان، فإن الاتحاد الأوروبي وزعماء دوله أعلنوا رفضهم لهذا المطلب.

وعلى الرغم من أن جونسون يرغب في إخراج بلاده من الاتحاد الجمركي والسوق الداخلية الأوروبية، إلا أنه لا يرى سببا لفرض رقابة على الحدود، وقال إن المشكلة تكمن لدى الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في حماية سوقه

وأضاف جونسون:" بريطانيا لن تطبق، تحت أي ظرف، رقابة من أي نوع في أيرلندا الشمالية، ببساطة لأننا لا نعتقد أن هذا الأمر ضروري"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو من يعتبر الرقابة ضرورية.

ورأى جونسون أن من الممكن حل كل هذه الأمور بعد خروج بريطانيا في إطار اتفاقية تجارة حرة.

وقال جونسون:" شركاؤنا وأصدقاؤنا سلبيون بعض الشيء، هذا أمر صحيح تماما في الوقت الراهن"، ولفت إلى أنه سيتعامل مع الأمر بكم كبير من "الضربات" وعندئذ سينجح، واختتم تصريحاته قائلا إن المسألة تتطلب بعض الصبر.