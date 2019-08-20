افتتاح أعلى حوض مائي في العالم أعلى هضبة بالصين

بكين- (أ ش أ):

أعلنت سلطات مقاطعة شنجهاي شمال غربي الصين، افتتاح أعلى حوض مائي في العالم أمام الزوار، وذلك في المنطقة الواقعة في هضبة شنغهاي - التبت المعروفة باسم "سقف العالم".

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحوض المائي الجديد، الذي يبلغ ارتفاعه 2261 مترًا عن سطح البحر، يقع في مدينة شينينج عاصمة المقاطعة، وهو أول حوض مائي من نوعه في المقاطعة وتبلغ مساحته 28 ألف متر مربع.

وأضافت السلطات أن الحوض المائي يضم أكثر من 30 ألفا من الحيوانات المائية لأكثر من 400 نوع وأكثر من 300 رأس من الحيوانات البرية لأكثر من 100 نوع، بما فيها بعض الحيوانات البحرية النادرة مثل الحيتان البيضاء.