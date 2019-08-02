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    الهند ترفض مقترح ترامب للتوسط في نزاع كشمير

    11:33 م الجمعة 02 أغسطس 2019
    الهند ترفض مقترح ترامب للتوسط في نزاع كشمير

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    بانكوك - (أ ش أ):

    رفضت الحكومة الهندية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط بينها وباكستان بغية تسوية النزاع القديم بينهما بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه.

    وجاء هذا الرفض اليوم الجمعة أثناء اجتماع بين وزير الخارجية الهندي، سوبراهمايان جايشانكار، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة التايلاندية بانكوك.

    وأعلن جايشانكار - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه أبلغ بومبيو أثناء اللقاء أن "أي مشاورات بشأن كشمير، إذا كانت مطلوبة، ستجري مع باكستان وحدها وعلى أساس ثنائي حصرا".

    وأكد الوزير الهندي أنه أجرى مع نظيره الأمريكي مشاورات شاملة بشأن القضايا الإقليمية.

    وسبق أن خاضت الهند وباكستان حربين من أجل كشمير، وشهد الإقليم المتنازع عليه ذو الأغلبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية زيادة ملموسة من حدة التوتر منذ بداية العام الجاري، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الهند وباكستان.

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    الهند باكستان كشمير دونالد ترامب

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