  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعاتها بشأن طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    استطلاع: ثلثا الكنديين يرفضون أداء رئيس الوزراء جستن ترودو

    10:57 م الجمعة 02 أغسطس 2019
    استطلاع: ثلثا الكنديين يرفضون أداء رئيس الوزراء جستن ترودو

    رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

    أوتاوا - (أ ش أ):

    كشف استطلاع للرأي اليوم الجمعة عن أن ارتفاع معدل الرفض لرئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى دور ترودو في فضيحة "إس إن سي- لافالن" الهندسية.

    ووجد "معهد أنجوس ريد" أن 47 في المائة من الكنديين لا يوافقون بشدة على أداء ترودو في منصبه. وأولئك الذين يرفضون ويعارضون بشدة يشكلون 65 بالمائة أو "ثلثا الكنديين" ممن شاركوا في الإستطلاع.

    وبينما لا يزال دعم ترودو مرتفعا بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما، فقد انخفض دعم ترودو بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية. ومن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، كانت نسبة الموافقة المبدئية بينهم تجاه رئيس الوزراء 63 في المائة وانخفضت الآن إلى 30 في المائة فقط.

    هذا المحتوى من

    جستن ترودو كندا معهد أنجوس ريد

    الخبر التالى:

    "حرب شوارع".. ما هي مخاطر إعلان فلسطين قطع التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان