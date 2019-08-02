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    إيطاليا تعلن موافقة 5 دول أوروبية على استقبال 100 مهاجر بميناء أوجستا

    01:48 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    إيطاليا تعلن موافقة 5 دول أوروبية على استقبال 100 مهاجر بميناء أوجستا

    وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني

    روما- أ ش أ:

    أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم /الخميس/ التوصل إلى حل لمشكلة 100 من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على ظهر إحدى السفن بميناء (أوجستا) الإيطالي منذ خمسة أيام، وذلك بعد موافقة 5 دول أوروبية على قبولهم.

    ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن سالفينى قوله "إن المانيا والبرتغال وفرنسا ولكسمبورج وايرلندا وافقت على استقبال المهاجرين"، مؤكدا أن بلاده ستواصل تطبيق سياسة إغلاق موانيها أمام المهاجرين القادمين إليها بصورة غير شرعية.

    وشدد سالفيني على أن أوروبا لا يمكن أن تستمر في تجاهل مشكلة المهاجرين الذين يتدفقون بشكل مستمر إلى سواحلها انطلاقا من ليبيا.

    وكان سالفيني قد رفض - على مدار الأيام الخمسة - نزول ركاب السفينة إلى الأراضي الإيطالية، غير أنه سمح فقط للقصر الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بالهبوط .

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    ماتيو سالفيني إيطاليا ميناء أوجستا المهاجرين غير الشرعيين

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