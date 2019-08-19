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ترامب: الاقتصاد الأمريكي الأفضل في العالم حتى الآن

12:07 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
ترامب: الاقتصاد الأمريكي الأفضل في العالم حتى الآن

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الأمريكي هو الأفضل في العالم حتى الآن.

وأضاف فى تغريدة على حسابه على موقع " تويتر " للتواصل الاجتماعى : "أدنى معدل بطالة على الإطلاق داخل جميع الفئات تقريبا، مع الاستعداد لنمو كبير بعد إتمام الاتفاقات التجارية".

وتابع: "أسعار الاستيراد انخفضت، الصين تتحمل تبعات التعريفات الجمركية، وهناك مساعدات بانتظار المزارعين من وراء الرسوم الكبيرة .. مستقبل عظيم للولايات المتحدة الأمريكية".

وحسب وكالة أنباء بلومبرج، فإن حالة الاقتصاد تعد من الأمور الأساسية في حملة إعادة انتخاب ترامب عام 2020.

وأضافت أن أي تراجع في الاقتصاد ستجعل التوقعات سيئة بالنسبة له خاصة في ظل تراجع شعبيته باستطلاعات الرأي.

دونالد ترامب الاقتصاد الأمريكي تويتر

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