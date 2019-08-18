ألمانيا: تحرك ضد اللاجئين السوريين الذين زاروا بلادهم

القاهرة - مصراوي:

اقترح وزير الخارجية الألماني هورست زيهوفر، الأحد، ترحيل اللاجئين السوريين في بلاده الذين عادوا إلى بلادهم في زيارات منتظمة بعد فرارهم منها بسبب الحرب.

وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، يعتزم زيهوفر وضع حد لزيارة لاجئين سوريين لبلدهم في إجازات، عبر سحب صفة اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا.

واعتبر زيهوفر أن "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد".

وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج": "لا يمكن أن يدعي أي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سوريا في عطلة، بجدية أنه تعرض للاضطهاد. وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ".

وأكد السياسي المحافظ أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، عبر بدء إجراءات سحب اللجوء.

وأضاف أن السلطات تراقب الوضع في سوريا بنشاط، مضيفًا: "سنعيد طالبي اللجوء إلى بلادهم إذا سمح الوضع بذلك".

يذكر أن حوالي 780 ألف سوري فروا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة في أعقاب الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وعادة ما تقوم الشرطة الاتحادية الألمانية في المطارات بمراقبة مثل هذه الحالات وتقوم بتبليغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأسماء لاجئين يشتبه في زيارتهم لأوطانهم التي هربوا منها نتيجة لاضطهاد تعرضوا له.