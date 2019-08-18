الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة

بغداد - (أ ش أ)

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح والسفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وخلال استقباله السفير الايراني لدى بغداد بحث الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين..حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم / الأحد/.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.