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    الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة

    08:06 م الأحد 18 أغسطس 2019
    الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة

    الرئيس العراقي برهم صالح

    بغداد - (أ ش أ)

    أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح والسفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

    وخلال استقباله السفير الايراني لدى بغداد بحث الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين..حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" اليوم / الأحد/.

    كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    برهم صالح بغداد العراق ايرج مسجدي
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