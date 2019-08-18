الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في كابول
أبوظبي - أ ش أ
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية (كابول) أمس السبت، مؤكدة دعمها للحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعا مدنيا، وتبناه تنظيم (داعش) الإرهابي يعتبر تذكيرا جديا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد.
وشددت على أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلما للشعب الأفغاني.. مشيرة إلى أن هذا الهجوم وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء يؤكد أهمية الجهود المتعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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