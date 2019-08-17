الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة

عدن - (أ ش أ):

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أن قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن، كما قطعت قوات الجيش خطوط إمداد الانقلابيين إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

ولفت القشائي إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.

ويخوض الجيش اليمني، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل المليشيات بمديريات صعدة.