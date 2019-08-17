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    الجبير: السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان استقراره

    03:51 م السبت 17 أغسطس 2019
    الجبير: السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان استقراره

    وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

    القاهرة - (مصراوي:

    قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، إن اتفاق السودان اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً.

    وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.

    كما شدد على أن السعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان.

    وأضاف: "نتطلع إلى أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية".

    وقد قعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، السبت، بحضور وفود دولية.

    ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيس وزراء مصر ورئيس المفوضية الأفريقية.

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