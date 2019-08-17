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    الأردن يرحّب بتوقيع اتفاق الخرطوم الذي يؤسس للمرحلة الانتقالية في البلاد

    03:04 م السبت 17 أغسطس 2019
    الأردن يرحّب بتوقيع اتفاق الخرطوم الذي يؤسس للمرحلة الانتقالية في البلاد

    وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

    القاهرة- (مصراوي)

    رحب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالتوقيع النهائي على الاتفاق الانتقالي في السودان.

    وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت، "أطيب التهاني للأشقاء في السودان بتوقيع الاتفاق الانتقالي، انطلاقا لمرحلة جديدة ندعو الله أن تحقق أمنيات الشعب السوداني الشقيق في تكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز. مبروك للأشقاء هذا الإنجاز التاريخي الكبير، وستبقى المملكة إلى جانبهم في جهودهم بناء المستقبل المشرق".

    وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير"، قبل قليل، بصفة نهائية على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية.

    وانطلقت مراسم التوقيع بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية، ووسط حضور رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء اثيوبيا آبي أحمد ومصر مصطفى مدبولي (ممثلا للاتحاد الأفريقي)، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.

    ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.

    وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري .

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