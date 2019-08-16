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    نصرالله يحذر دولة الاحتلال من التفكير في دخول لبنان ومحاربة إيران

    08:59 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    نصرالله يحذر دولة الاحتلال من التفكير في دخول لبنان ومحاربة إيران

    حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني

    بيروت - ( د ب أ):

    قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، مساء اليوم الجمعة إن العالم "سيشهد تدمير الألوية والدبابات الإسرائيلية إذا فكرت دخول لبنان".

    وأضاف نصرالله -في كلمة له في مهرجان بعنوان "نصر وكرامة" أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى الـ13 للانتصار على دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام 2006 في جنوب لبنان: "إذا اعتديتم علينا كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود في بنت جبيل بأكثر من 500 مرة وسيكون الجميع شاهداً على تدمير الدبابات".

    واعتبر نصرالله أن "الحرب التي شنت على لبنان في يوليو 2006 كانت بهدف إقامة شرق أوسط جديد بقرار أمريكي".

    ورأى أن "هذا المشروع الذي لو نجح كان سيؤدي إلى هيمنة أمريكية مطلقة على منطقتنا".

    وأعلن نصرالله أن "الحرب على إيران تعني حرب على كل محور المقاومة ويعني أن كل المنطقة ستشتعل".

    لبنان إيران الاحتلال الاسرائيلي حزب الله اللبناني حسن نصرالله

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