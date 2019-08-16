إيران تنفي تقديم أي ضمانات لبريطانيا للإفراج عن الناقلة"جريس-1"

طهران- (د ب أ):

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن تكون بلاده قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس1".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن موسوي قوله في تصريح أدلى به اليوم الجمعة :" طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة "جريس-1" لم تكن سوريا وإن كانت كذلك، فلا علاقة لأحد بالأمر".

وقال موسوي: "الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم سورية في جميع المجالات، بما في ذلك النفط والطاقة"، مشيرا إلى إيران مستعدة "لبيع النفط لأي زبائن جدد أو قدماء."

وأضاف: "إن بريطانيا وسلطات جبل طارق تدعيان قصة تقديم ضمانات إيرانية للتغطية على الإفراج المشرف للناقلة الايرانية."

كانت السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني أعلنت أنها قررت الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ الرابع من يوليو الماضي، بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها في سورية.

وكانت السلطات احتجزت السفينة للاشتباه في أنها تقوم بنقل نفط خام إيراني إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها.