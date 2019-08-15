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    ضبط شخصين للاشتباه في تورطهما في الحرائق باليونان

    11:23 م الخميس 15 أغسطس 2019
    ضبط شخصين للاشتباه في تورطهما في الحرائق باليونان

    الشرطة اليونانية

    أثينا - (أ ش أ)

    ألقت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، القبض على رجلين للاشتباه في تسببهما في الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة في اليونان خلال الأيام الماضية.

    وذكرت وكالة أنباء أثينا اليونانية الرسمية اليوم أنه تم ضبط رجلين اليوم للاشتباه في تورطهما في الحرائق بوحدات "ميسينيا" و"إيليا" الإقليمية.. مشيرة إلى أن المتهم الأول،هو رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، متهم ببدء عدة حرائق في منطقة شجرية بالقرب من طريق (كالاماتا - تريبولي) القديم، وفي النباتات الجافة بالقرب من الطريق السريع القديم (تساكوناس - كالو نيرو) بميسينيا.

    وأضافت أن الرجل الثاني، البالغ من العمر 58 عامًا، قد أشعل حريقًا في منطقة (بالوفار فاسينا) في إيليا.

    يشار إلى أن اليونان كانت قد طلبت دعم الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي من أجل إطفاء الحرائق التي انتشرت في مناطق متفرقة من البلاد.

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    الشرطة اليونانية اليونان حرائق أثينا

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