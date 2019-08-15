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    الجيش السوري يستعيد بلدتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي

    09:45 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    الجيش السوري يستعيد بلدتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي

    الجيش السوري

    دمشق - (أ ش أ):

    أفاد مصدر عسكري، اليوم الخميس، بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي هما حرش عابدين ومغر الحنطة.

    وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم)، إن قوات الجيش، تمكنت من بسط سيطرتها على البلدتين الواقعتين شمال بلدة الهبيط الاستراتيجية في الريف الجنوبي لإدلب.

    يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس الأربعاء سيطرة الجيش على قرى (كفرعين خربة، ومرشد، والمنطار، وتل العاس) في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد، في إطار تقدمه نحو بلدة (خان شيخون) الاستراتيجية هناك لتحريرها من الإرهابيين.

    يذكر أن الجيش السوري كان قد أطلق، منذ أكثر من شهر، عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة ريفي حماة وإدلب، تمكن خلالها من الوصول بقواته إلى مشارف (خان شيخون) أحد معاقل تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في ريف إدلب.

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