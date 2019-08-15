باكستان: انعقاد مجلس الأمن بشأن كشمير انتصار لنا

إسلام أباد - (أ ش أ):

وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، قرار الأمم المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن قضية كشمير، بأنه يعد انتصارا لبلاده.

وقال قريشي - في مقابلة خاصة مع قناة "سماء تي في" الباكستانية - إن باكستان بعثت برسالة إلى مجلس الأمن تطالب فيها بعقد اجتماع طارئ حيث تم تسليمها إلى جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر.. مشيرا إلى أنه وفقا لمصادره، فقد تم اتخاذ قرار بالدعوة لعقد الاجتماع غدا الجمعة.

وأضاف قريشي أن الانتهاكات التي ارتكبتها الهند في كشمير تعرض سلام المنطقة للخطر، مشيرا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يرغب في التوصل إلى حل لقضية كشمير.

وأعرب قريشي عن اعتقاده بأن الدول المسئولة التي تعلم أن القضية مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن ستلعب دورا في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حيث أعربت موسكو عن استعدادها للتوسط في حال موافقة الهند على ذلك.

وقال قريشي إن باكستان على استعداد للتوصل إلى حل سلمي لقضية كشمير، لكن يبدو أن الهند لا ترغب في ذلك_ على حد وصفه.

وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.