عمران خان يصل الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير"

إسلام أباد - أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" اليوم الأربعاء إلى مدينة "مظفر أباد" عاصمة الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير" برفقة عدد من الوزراء، وذلك للاحتفال بعيد الاستقلال وللاعراب عن تضامنه مع الشعب الكشميري.

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن "مسعود خان" رئيس الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير" و"رجا فاروق حيدر" رئيس الوزراء كانا في استقبال خان لدى وصوله إلى مدينة "مظفر أباد" على متن مروحية.

ويأتي هذا الاحتفال بعدما أعلنت الهند إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص للجزء الخاضع لسيطرتها (جامووكشمير) من الإقليم ، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.