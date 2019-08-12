المتهم بإطلاق النار داخل مسجد بالنرويج ينفي التهم الموجهة ضده

أوسلو- أ ش أ:

نفى الشاب المشتبه في إطلاق النار داخل مسجد "مركز النور الإسلامي" في أحد ضواحي عاصمة النرويج "أوسلو"، كافة الاتهامات الموجه له.

ونقل ؤاديو طفرنسا الدولي" عن محامية المتهم، الاثنين، قولها إن "موكلها الذي اعتقل بعد إطلاق النار في مسجد بالقرب من أوسلو أمس الأول السبت ينفي كافة الادعاءات الموجهة ضده".

وأكدت شرطة العاصمة النرويجية "أوسلو" تعرض شخص لـ"إصابة طفيفة" في حادث إطلاق نار داخل مسجد في أحد ضواحي العاصمة.

كانت الشرطة النرويجية قد عثرت يوم السبت = على جثة تعود لامرأة قالت إنها قريبة المسلح الذي أطلق النار في مسجد النور في أوسلو، وأدى لإصابة شخص بجروح. واعتبر المتحدث باسم الشرطة أن ظروف مقتل الضحية "مثيرة للشبهات".