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    الجيش الجزائري يلقي القبض على عنصر دعم للجماعات الارهابية

    10:28 م الأحد 11 أغسطس 2019
    الجيش الجزائري يلقي القبض على عنصر دعم للجماعات الارهابية

    أرشيفية الجيش الجزائري

    الجزار - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيارت (شمال).

    وقالت الوزارة ، في بيان مساء اليوم ، إنه في إطار مكافحة الإرهاب ، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيارت.

    وأضافت أنه وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة ، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش ببرج باجي مختار (جنوب) 20 منقبا عن الذهب وضبطت 22 مولدا كهربائيا وخمس مطارق ضغط ، بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع ومعدات تفجير.

    وتابعت أنه وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، ضبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من عنابة والطارف (شمال شرق) 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

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