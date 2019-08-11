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الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في الأقصى

02:03 م الأحد 11 أغسطس 2019
الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في الأقصى

عناصر من الشرطة الإسرائيلية أمام المسجد الأقصى في

رام الله- (د ب أ):

أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداء قوات إسرائيلية على مصلين داخل المسجد الاقصى اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة القول: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف".

كما أكد "ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى"، مشددا على أنه "خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه".

وطالب بضرورة وجود تدخل دولي وعربي عاجل "من أجل لجم العدوان والغطرسة الإسرائيلية وإلزام إسرائيل كدولة احتلال بوقف إجراءاتها".

المسجد الاقصى فلسطين رام الله إسرائي

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