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    28 قتيلا و20 مفقودا في أحددث حصيلة لضحايا الإعصار "ليكيما" بالصين

    07:42 ص الأحد 11 أغسطس 2019
    28 قتيلا و20 مفقودا في أحددث حصيلة لضحايا الإعصار "ليكيما" بالصين

    إعصار - أرشيفية

    بكين- أ ش أ:

    ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "ليكيما"، الذي ضرب مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين فجر أمس السبت بتوقيت بكين لتصل إلى 28 قتيلا وفقدان 20 آخرين.

    وذكرت سلطات مقاطعة تشجيانغ - في بيان اليوم الأحد- أن الإعصار "ليكيما"، التاسع من نوعه الذي يضرب الصين هذا العام، وقع فجر أمس في بلدة تشنغنان بمدينة ونلينغ بالمقاطعة مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها القصوى 187 كيلومترا في الساعة.

    وأضافت السلطات أنها أجلت أكثر من مليون شخص، فيما تضرر نحو 5 ملايين آخرين بسبب الإعصار "ليكيما"، الذي أدى كذلك إلى إلغاء 288 رحلة جوية، وتعليق العمل في عدة خطوط بشبكة السكك الحديدية، وإغلاق بعض الطرق السريعة.

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    إعصار ليكيما الصين بكين الكوارث الطبيعية

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