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13 قتيلا و16 مفقودا نتيجة مرور الإعصار ليكيما في الصين

01:01 م السبت 10 أغسطس 2019
13 قتيلا و16 مفقودا نتيجة مرور الإعصار ليكيما في الصين

أمواج عالية تضرب شواطىء اقليم زهيجيانغ الصيني

بكين – (أ ف ب):

اعلن التلفزيون الوطني الصيني السبت ان 13 شخصا لقوا مصرعهم واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين، جراء انزلاق للتربة أعقب مرور الإعصار ليكيما في شرق الصين.

وأوضحت شبكة سي.سي.تي.في الرسمية ان الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، وهي المنطقة التي ضربها الاعصار ليل الجمعة السبت.

واوضح التلفزيون أن "الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى الى انسداد مجرى نهر".

وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل "بحيرة" غمرت مناطق واسعة واوقعت الضحايا.

وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة. ونقل اكثر من مئة ألف منهم الى ملاجئ.

وقد ضرب الاعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في اقليم زهيجيانغ. إلا ان الانذار الاحمر الذي أطلق الجمعة قد خفض الى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح اقل قوة.

وسبق للإعصار ان ضرب تايوان الجمعة، واسفر عن تسعة جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

هذا المحتوى من

AFP
الإعصار ليكيما الصين الأمطار الغزيرة
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