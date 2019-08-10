السعودية: إجمالي الحجاج بمكة المكرمة 2.5 مليون حاج حتى صباح اليوم

الرياض - أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى صباح اليوم السبت، بلغ مليونين و487 ألفا و160 حاجًا.وأوضحت الهيئة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن عدد حجاج الخارج بلغ مليونا و855 ألفا و27 حاجًا، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 632 ألفا و133 حاجًا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل مساء اليوم.