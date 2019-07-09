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    المعارضة السودانية تتحدث عن لقاء وفد مصري "رفيع المستوى"

    11:48 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    المعارضة السودانية تتحدث عن لقاء وفد مصري "رفيع المستوى"

    احتجاجات السودان

    القاهرة – مصراوي:

    قال تجمع المهنيين السودانيين المعارض، الثلاثاء، إنه التقى بوفد مصري "رفيع المستوى" في مقر التجمع بالعاصمة السودانية الخرطوم.

    وأشار التجمع في بيان مقتضب، إلى أن الوفد المصري نقل "تهاني الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي بانتصار إرادة الشعب السوداني في ثورته المجيدة لخلع نظام المؤتمر الوطني وعمر البشير".

    كما تابع البيان أن اللقاء ناقش العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورات العملية السياسية الحالية، كما تناول ضرورة تحقيق مطالب الشعب السوداني في الانتقال العاجل لتأسيس السلطة المدنية وتحقيق السلام العادل والشامل في السودان.

    وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.

    وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي ، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة اكتملت، موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف.

    من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية.

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