ملياردير أمريكي حاول عزل ترامب يعلن خوضه الانتخابات التمهيدية الرئاسية

(أ ف ب)

أعلن الملياردير الأمريكي توم ستيير ترشحه، الثلاثاء، إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي الهادفة لاختيار مرشح يشارك في الاستحقاق الرئاسي عام 2020.

وقال ستيير (62 عاماً) في فيديو إعلان ترشحه إنّ "الأمريكيين يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب الطريقة التي تتعامل معهم بها ما يعتبرون أنّها نخب واشنطن النافذة".

والمعروف عن توم ستيير أنه موّل حملة نشطة بهدف عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع "ينبغي علينا وضع حد لسيطرة الشركات الكبرى على سياستنا".

وكان الملياردير الأمريكي أعلن في يناير عدم رغبته بالترشّح من أجل التركيز على حملة عزل الرئيس الجمهوري. برغم ذلك، لم يتمحور إعلان ترشحه الثلاثاء حول هذه النقطة.

وغرّد عبر تويتر "ثمة شيء لا يعمل في واشنطن، ولا أتحدث فقط عن دونالد ترامب. أتحدث عن أموال الشركات الكبرى وعن نظامنا السياسي المعطوب".

وعلاوة على استثماره في تنظيم حملة "نحتاج إلى العزل" الساعية إلى إطلاق مسار عزل دونالد ترامب، فقد سبق لستيير أن أسس في 2013 مجموعة "جيل أمريكا الصاعد" الهادفة إلى حشد الناخبين الشباب ومكافحة التغيّر المناخي.

ويشرح عبر موقعه أنّه كان برفقة زوجته كاثرين تايلور "بين الأوائل" الذين شرعوا في تقديم "الجزء الأكبر من الثروة الخاصة خلال حياتهم".

وإذا كان بمقدوره إنفاق ملايين الدولارات من ثروته الخاصة على حملته، فإنّ دخوله المتأخر إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي يمثّل نقطة ضعف جدية، إذ لم يشارك في المناظرات الأولى نهاية يونيو ولا يستوفي المعايير اللازمة للمشاركة في مناظرات نهاية يوليو التي تجمع بين الأداء في استطلاعات الرأي وعدد المانحين الأفراد.

ويعيد ترشح توم ستيير رفع عدد المرشحين لانتخابات الديموقراطيين التمهيدية إلى 24، بعد انسحاب اريك سوالويل الإثنين.

وسيجري الاقتراع الديموقراطي الأول ضمن انتخابات الحزب التمهيدية في ولاية آيوا في 3 فبراير 2020.