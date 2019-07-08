مستشار الرئيس ماكرون يزور إيران خلال الأيام المقبلة

طهران - (د ب أ)

أعلن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أن مستشارا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور إيران خلال الأيام المقبلة.

وأضاف موسوي أن من المنتظر عقد لقاء لوزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي (باستثناء الولايات المتحدة) في نهاية تموز/يوليو الجاري.

من جهة اخرى ، أعلن قصر الأليزية عن زيارة يقوم بها ايمانول بون مستشار الشؤون النووية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لإيران

يومي الثلاثاء والأربعاء للقاء المسؤولين الإيرانيين من اجل وقف التصعيد.

يأتي الإعلان عن زيارة بون بعد اعلان ايران عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما لايقل عن 5ر4 ٪ ، بما يتجاوز الحد المسموح به في اتفاقية عام 2015 بشأن برنامجها النووي.