برلين ترفض طلب واشنطن بإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا

برلين - (د ب أ):

رفضت الحكومة الألمانية طلب الولايات المتحدة بإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا في إطار مهمة مكافحة تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين في برلين إن الحكومة تعتزم فقط مواصلة الإسهامات العسكرية الحالية لتحالف مكافحة داعش، والمتمثلة في طائرات استطلاع من طراز "تورنادو"، وطائرة تزود بالوقود، وإرسال مدربين عسكريين إلى العراق.

وردا على استفسار أضاف المتحدث: "عندما أقول إن الحكومة الاتحادية تنوي مواصلة الإجراءات الحالية في إطار تحالف مكافحة داعش، فإن ذلك لا يتضمن كما هو معروف قوات برية".

وطلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك بإرسال قوات برية لدعم قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

ويريد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد داعش، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمال تقنيين من الجيش الألماني.

وقال جيفري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) وصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الأسبوعية: "نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا"، مضيفا أنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.