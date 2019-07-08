زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن استئناف الحوار مع حكومة مادورو

كاراكاس- (أ ش أ):

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، اليوم الاثنين، استئناف الحوار المعلق بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو بوساطة نرويجية في دولة بربادوس شرقي الكاريبي، دون أن يحدد موعدًا لذلك.

وقال جوايدو في بيان -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن "هذا الاجتماع مع (ممثلين عن النظام الغاصب) يفترض أن يتيح إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الديكتاتورية"، على حد قوله.

وشدد على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى حل دائم للأزمة، ولا يجوز أن تستغلها الحكومة لكسب الوقت، مضيفًا أن "جولة المفاوضات الجديدة -والتي تعد الثالثة منذ شهر مايو- يجب أن تؤدي إلى رحيل مادورو من موقع الرئاسة الذي يشغله منذ العام 2013، وتشكيل حكومة انتقالية، ومن ثم إجراء انتخابات حرة يتابعها مراقبون دوليون".

وعقد ممثلون عن المعارضة وحكومة الرئيس الاشتراكي جولتي مفاوضات في مايو في أوسلو، لم تسفر عن أي نتائج.