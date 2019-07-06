  • عاجل:مباشر ربع نهائي أمم أفريقيا.. نيجيريا 1-2 الكاميرون.. قلب الطاولة في دقيقتين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    انفجار 3 عبوات ناسفة بالبصرة جنوبي العراق

    06:22 م السبت 06 يوليه 2019
    انفجار 3 عبوات ناسفة بالبصرة جنوبي العراق

    ارشيفية

    بغداد - (أ ش أ):

    أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت بانفجار 3 عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في محافظة البصرة جنوبي العراق.

    ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول إن "ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، اليوم قرب سيارات شركة الكويتية خاصة بنقل المواد الغذائية للبعثات الدبلوماسية.. الأمر الذي أسفر عن إصابة سائق بجروح، وتم نقله إلى المستشفى القريب في ناحية صفوان بالبصرة".

    وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد - في وقت سابق - بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من منطقة الموفقية ـ دور النفط وسط المحافظة ذاتها.

    هذا المحتوى من

    انفجار عبوة ناسفة البصرة العراق

    الخبر التالى:

    روما تعاني مجددا من أزمة تراكم القمامة رغم صدور مرسوم لإزالتها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان