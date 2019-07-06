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    تركيا: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

    03:14 م السبت 06 يوليو 2019
    تركيا: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

    تركيا

    أنقرة (د ب أ)

    أعلنت وزارة الدفاع التركية قيام الجيش بتحييد عنصرين على الأقل من حزب العمال الكردستاني الإرهابي، شمالي العراق.

    جاء ذلك في تغريدة للوزارة على موقع "تويتر"، اليوم السبت، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

    وقالت الوزارة إن سلاح الجو التركي شن غارات على مواقع الإرهابيين في منطقة الزاب، شمالي العراق.

    وذكرت أن الغارات أدت إلى تحييد إرهابيين اثنين على الأقل، فضلا عن تدمير مستودعات أسلحة ومخابئ وملاجئ عائدة للمنظمة الإرهابية.

    وغالبًا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في بياناتها لتشير إلى قتل أو إصابة أو أسر عناصر مسلحة.

    تركيا حزب العمال الكردستاني الإرهاب تويتر وزارة الدفاع التركية

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