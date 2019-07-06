أهم التصريحات في 24 ساعة: لا نمتلك أسلحة أمريكية

القاهرة – مصراوي:

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إن قواته لا تمتلك أسلحة أمريكية، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعماء الأجانب يحبون ابنته إيفانكا وأنه لا يجهزها لمنصب سياسي، فيما تعهد المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه حال انتخابه سوف يجعل بريطانيا أعظم مكان على وجه الأرض.