  • عاجل:مدير منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام جنوب أفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا نمتلك أسلحة أمريكية

    01:00 ص السبت 06 يوليه 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا نمتلك أسلحة أمريكية

    المشير خليفة حفتر

    القاهرة – مصراوي:

    قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إن قواته لا تمتلك أسلحة أمريكية، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعماء الأجانب يحبون ابنته إيفانكا وأنه لا يجهزها لمنصب سياسي، فيما تعهد المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه حال انتخابه سوف يجعل بريطانيا أعظم مكان على وجه الأرض.

    خليفة حفتر دونالد ترامب سيرجي لافروف ميشال عون

    الخبر التالى:

    "قرصنة أم قانون".. ناقلة نفط تنقل أزمة إيران وأمريكا إلى جبل طارق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان