تقرير: السراج طلب من أردوغان إرسال قوات تركية لحمايته

القاهرة – مصراوي:

أفاد موقع استخباراتي أن تركيا تستعد لتسليم حكومة الوفاق الليبية في طرابلس 8 طائرات مُسيرة، وذلك بعد إسقاط الجيش الوطني الليبي لثلاث طائرات بدون طيار، واستهدفت مركز التحكم الخاص بتلك الطائرات بمطار معيتيقة.

وأضاف موقع "أفريكا إنتيليجنس" أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وصل إلى تركيا في زيارة غير معلنة لطلب الدعم العسكري والمادي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكبر الداعمين للسراج.

وكشف الموقع الاستخباراتي أن الطائرات الثماني من طراز "بايراكتار TB2".

وبحسب موقع المرصد الليبي فإن التقرير المنشور اليوم الجمعة، أشار إلى أن تركيا تعهدت بالفعل بتقديم الطائرات قبل زيارة السراج، لكن الأخير يبحث عن الدعم بالأسلحة الأرضية وعن وحدة تركية عسكرية على الأرض الليبية لحماية العاصمة ".

وبحسب الموقع فإن أردوغان ربما لا يريد الالتزام بالجزء الأخير المتعلق بوجود وحدة عسكرية تركية في طرابلس، وذلك على الرغم من دعمه الكبير لحكومة الوفاق بالأسلحة رغم الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى الأطراف الليبية.

ويرى التقرير أن معارضة أردوغان تأتي بسبب التهديد المباشر الذي ستتعرض له القوات التركية على الأرض، وخصوصا من القوات الجوية للجيش الوطني الليبي الذي هدد باستهداف المصالح التركية في ليبيا ردا على دعم أنقرة للمجموعات المسلحة في طرابلس.

يأتي ذلك مع استمرار المعارك حول العاصمة طرابلس، واتهام اتهم تقرير أممي للميليشيات الليبية المحيطة بمركز إيواء تاجوراء بإطلاق النار على لاجئين أثناء محاولتهم الفرار من غارة التي شنتها طائرات مجهولة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي.

وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل 53 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وطالبت الأمم المتحدة بتحقيق شامل في واقعة استهداف معسكر اللاجئين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.