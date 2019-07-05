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    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف

    08:52 ص الجمعة 05 يوليه 2019
    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف

    سعود بن نايف

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأميرة الراحلة سيُصلى عليها اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

    سعود بن نايف الجوهرة بنت عبدالعزيز صلاة الجنازة المسجد الحرام

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