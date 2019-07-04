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    الرئيس الروسي يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

    05:34 م الخميس 04 يوليه 2019
    الرئيس الروسي يلتقي البابا فرنسيس في الفاتيكان

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    روما - (أ ش أ)

    استقبل البابا فرنسيس، اليوم الخميس، في مقره بالفاتيكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتباحث في العديد من القضايا الدولية والثنائية.

    وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن اللقاء بين بابا الفاتيكان وبوتين جاء للتباحث في العديد من القضايا الدولية والثنائية، منها الوضع في سوريا وفي شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى الحوار بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنيسة الكاثوليكية.

    ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، تتناول الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

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    فلاديمير بوتين روسيا البابا فرنسيس الفاتيكان

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