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    قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل

    08:46 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي مستحيل

    وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

    أبوظبي - (أ ش أ)

    قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم /الأربعاء/، إن شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل.

    وأكد قرقاش - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن "الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات .. وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها".

    وتابع: "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات .. ما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها".

    وقال قرقاش، في تغريدة أخرى، "يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقا في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟.. وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل، أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا ونهارا".

    هذا المحتوى من

    Asha
    أنور قرقاش الإمارات السعودية اليمن إيران الخارجية الإماراتية
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