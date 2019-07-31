صحيفة إسرائيلية: البيت الأبيض ينفي عقد قمة عربية أمريكية في كامب ديفيد

واشنطن/تل أبيب - (د ب أ)

نفى مسؤول بارز في البيت الأبيض اليوم الأربعاء التقارير التي تحدثت عن عقد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عرب في كامب ديفيد، قائلا إنه ليس هناك خطة من هذا القبيل في الوقت الحالي، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول "لم يتم التخطيط لقمة حاليا"، مشيرا إلى أن "فريق الشرق الأوسط سيقدم فور عودته تقريره إلى الرئيس ونائب الرئيس ووزير الخارجية ومجلس الأمن القومي، وذلك لمناقشة العديد من الخطوات التالية المحتملة، لتكملة نجاح ورشة البحرين".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد ذكرت في تقرير لها أن إدارة الرئيس ترامب ستستضيف قمة سلام إسرائيلية فلسطينية في كامب ديفيد قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في سبتمبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه تقرير إلى أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر يخطط شخصيًا لدعوة القادة العرب إلى عقد قمة خلال جولته الشرق الأوسطية التي بدأها اليوم بزيارة الأردن.

وفقا لتقرير صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن القمة ستعقد في كامب ديفيد ، حيث يضع الرئيس دونالد ترامب رؤيته للسلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل عام.

ويجري كوشنر حاليا جولة تشمل ست دول في المنطقة، بما فيها إسرائيل.

وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر قد شاركا في التخطيط لهذه القمة. وأفادت تقارير بأن ديرمر قد توجه إلى إسرائيل لمناقشة الأمر مع نتنياهو.

ومع ذلك، قال مصدر أمريكي لصحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو لن يحضر هذه القمة لأن ذلك سيزيد من صعوبة مشاركة القادة العرب.