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    حقوق الإنسان السعودية: الرياض تولي اهتماما كبيرا بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    03:44 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    حقوق الإنسان السعودية: الرياض تولي اهتماما كبيرا بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    السعودية

    الرياض - (د ب أ):

    أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم الاربعاء أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

    وشددت الهيئة في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على أن "هذه الجهود أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا".

    وقالت الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن "هذه الجرائم تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته"، مشيرة إلى أن المملكة "أخذت على عاتقها مواجهتَها، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها".

    ولفتت إلى أن المملكة حرصت على"التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها".

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