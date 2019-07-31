28 قتيلا على الأقل في انفجار قنبلة لـ"طالبان" (مسؤولون)

كابول - (أ ف ب):

صرح مسؤولان أفغانيان أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا في داخلها فوق "قنبلة لطالبان" على طريق سريع.

وقال الناطق باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب إن "حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان".

وأضاف أن المعلومات تفيد حتى الآن أن "28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرة آخرون". واكد فاروق براكزاي الناطق باسم حاكم الولاية الحصيلة، مشيرا إلى أنها يمكن أن ترتفع.

ولم يصدر أي تأكيد عن حركة طالبان لوقوفها وراء الهجوم.

ويأتي هذا الانفجار غداة إدانة بعثة الأمم المتحدة في افغانستان الثلاثاء استمرار مقتل وجرح المدنيين بوتيرة "غير مقبولة" على الرغم من المحادثات التي يفترض أن تنهي عقودا من الحروب في هذا البلد.

وقالت البعثة في تقرير إن 1366 قتلوا و2446 جرحوا في الأشهر الستة الأولى من 2019، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع نسبته 30 بالمئة بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2018.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة إن "الأذى الذي يلحق بالمدنيين يصدم وغير مقبول"، معتبرة أن "الجهود" التي أعلن عنها الطرفان للحد من الخسائر من المدنيين "غير كافية".