سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يطالب بعدم ترويج الأكاذيب بشأن إدلب

نيويورك - (أ ش أ)

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا فى جلسة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ركزت على الوضع الانساني في سوريا، بأن الغرب يقوم بعدة محاولات للحفاظ على جيب إرهابي فى إدلب حتي يحارب السلطات السورية.

وقال الدبلوماسي الروسي "ندعو الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بالمنظمات الدولية إلى عدم التسرع في نشر معلومات غير محققة؛ قبل التأكد من مصدرها"، مضيفا "أن تلك الشائعات التي قيلت عن روسيا فيما يتعلق بشن غارات على المستشفيات ليست إلا أكذوبة"، حسبما نقلت وكالة (تاس) للأنباء.

وفي وقت سابق من الجلسة، زعم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن الغارات الجوية التي شنتها القوات الحكومية السورية مدعومة بالقوات الروسية على مدار أكثر من 90 يوما أسفرت عن مذبحة فى منطقة عدم التصعيد فى إدلب.