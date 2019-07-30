ترامب يشيد بتعيين نجل رئيس البرازيل سفيرا لدى واشنطن

واشنطن - (د ب أ)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار البرازيل تعيين إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو ، سفيرا لبلاده في واشنطن.

وقال ترامب خارج البيت الابيض "أعتقد أن هذا تعيين رائع.يذكرني بوالده ، وأنا أحب والده."

وعين ترامب أفراد عائلته في مناصب رئيسية في إدارته ، حيث يعمل صهره جاريد كوشنر وابنته إيفانكا مستشارين مهمين في البيت الأبيض.

وتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب قراره تعيين نجله في واحد من أهم المناصب للدبلوماسيين البرازيليين ، والذي ظل شاغرا منذ أبريل الماضي.

ونفى الرئيس بولسونارو أن يكون اختياره يستند على كون إدواردو نجله.

كان ترامب قد استضاف بولسونارو في البيت الأبيض هذا العام ، وأظهر الزعيمان خلال اللقاء علامات التحالف والترابط.