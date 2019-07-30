السودان: تعليق الدراسة بجميع المدارس "لأجل غير مُسمى"

القاهرة- (مصراوي):

قررت السلطات السودانية، الثلاثاء، تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية إلى أجل غير مُسمى، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف في السودان، محيي الدين الجعلي، قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى".

وكان من المفترض أن تُستأنف اليوم الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

لكن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت أمس الاثنين مقتل 5 متظاهرين، بينهم 4 طلاب ثانويين، في مسيرة الاثنين بمدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من جهتها السلطات إلى التحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أن أعمار المتظاهرين تتراوح بين 15 و17 عاما.

وتشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، تظاهرات منذ إعلان نتائج لجنة التحقيق في فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو، والذي أشار الى تورط قوات أمن بينها قوات الدعم السريع في العملية الدامية، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إنّ 127 شخصاً قتلوا في الثالث من يونيو خلال هذه العملية الدامية.

لكنّ محققين سودانيين من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم أعلنوا السبت مقتل 87 شخصا بين يومي 3 و10 يونيو بينهم 17 شخصا في ساحة الاعتصام يوم فضه.

وأعلنت لجنة التحقيق أنّ عناصر من قوات الأمن بينهم جنرال في قوات الدعم السريع شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك.

لكن قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للاجهزة الأمنية.