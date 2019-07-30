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    رئيس المجلس العسكري السوداني: ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين

    12:06 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    رئيس المجلس العسكري السوداني: ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين

    عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي ا

    الخرطوم- (د ب أ):

    أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في مدينة الأبيض أمر مؤسف وحزين.

    ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم، عن البرهان قوله إن قتل "المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

    وشهدت مدينة الأبيض أحداثا دامية، أمس الاثنين، قُتل على إثرها ما لا يقل عن خمسة أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 50 آخرين.

    كان الضحايا سقطوا خلال مظاهرات خرجت احتجاجا على الغلاء وانقطاع التيار الكهربائي وشح السلع بما في ذلك الوقود والخبز، كما احتج المتظاهرون على تقرير لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

    عبد الفتاح البرهان العسكري السوداني أحداث الأبيض

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