السودان: السماح للبشير بتشييع والدته

القاهرة- (مصراوي):

سمحت السلطات السودانية للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة أمس الاثنين.

وتُوفيت والدة الرئيس السوداني المعزول، هدية محمد زين، بالمستشفى العسكري بعد صراع طويل مع المرض.

وفي بادرة نادرة، دعا ناشطون سودانيون في الحراك الشعبي إلى تمكين البشير وأشقائه من تشييع والدتهم، وطالبوا على حساباتهم عبر فيسبوك مطالبين السلطات بتمكين البشير المعتقل في سجن كوبر من حضور جنازة والدته على عكس ما كان يفعل هو مع معارضيه.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة "السوداني"، شهد البشير، الذي خرج برفقة شقيقه عبدالله، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين محب، صلاة الجنازة وسط انتشار شرطي كثيف بمحيط سكن الأسرة.

ووفقا لشهود عيان تحدثوا للصحيفة السودانية، فإن "البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، حيث ووري جثمان الفقيدة بمقابر حمد في الخرطوم بحري".