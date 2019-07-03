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    الجيش الليبي يدمر غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة بقاعدة معيتيقة الجوية

    09:28 م الأربعاء 03 يوليه 2019
    الجيش الليبي يدمر غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة بقاعدة معيتيقة الجوية

    مطار معيتيقة الدولي

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية.

    ويقع مطار معيتيقة الدولي وهو مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية على بعد 11 كم باتجاه الشرق من قلب العاصمة الليبية طرابلس.

    وتخوض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، عمليات عسكرية لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من "الميلشيات الإرهابية" التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.

    معيتيقة أحمد المسماري الجيش الليبي الطائرات المسيرة

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