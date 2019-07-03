الجيش الليبي يدمر غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة بقاعدة معيتيقة الجوية

القاهرة – مصراوي:

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية.

ويقع مطار معيتيقة الدولي وهو مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية على بعد 11 كم باتجاه الشرق من قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وتخوض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، عمليات عسكرية لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من "الميلشيات الإرهابية" التي تسيطر عليها حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.