بنك ABC مصر يربح 2.41 مليار جنيه خلال 2025 بزيادة 17%

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك ABC مصر ارتفاع صافي الأرباح 17% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 2.41 مليار جنيه وأما بعد استبعاد اثر فروق التقييم بلغ معدل النمو في الأرباح 22% مقارنة بعام 2024 .

ورغم التحديات المرتبطة بتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع العمليات التشغيلية، وفق بيان البنك اليوم، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 12% إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 538 مليون جنيه مدفوعًا بنمو مستدام في الأنشطة التشغيلية وتنوع مصادر الدخل.

أبرز المؤشرات المالية في 31 ديسمبر 2025:

- بلغ اجمالي ايرادات النشاط 5.96 مليار جنيه بزيادة قدرها 761 مليون جنيه عن العام الماضي وبمعدل نمو 15% على أساس سنوي.

- بلغ اجمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك 40.7 مليار بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 7.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22% على أساس سنوي.

- بلغ اجمالي أصول المركز المالي للبنك 90.2 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 6.9 مليار جنيه بمعدل نمو 8% على أساس سنوي.

- بلغ اجمالي ودائع العملاء 73.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 6% على أساس سنوي.

- بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 557 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه بمعدل نمو 4% على أساس سنوي.

وقال عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر إن البنك واصل تحقيق أداء قوي، مع تسجيل نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، وهو ما يؤكد فعالية استراتيجيتهم القائمة على تنويع المحفظة وتوسيع نطاق أعمالهم.

وأكد ثروت أن بنك ABC يلعب دورًا فعالاً في دعم الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الاستراتيجية من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة عبر خدمات مصرفية متكاملة.

وأضاف ثروت أن البنك يدعم خطط الدولة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص فخلال عام 2025 حيث شهد قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً قياسياً وطفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد عملاء الخدمات المصرفية للأعمال بأكثر من 300% مقارنة بنهاية عام 2024، ما انعكس في نمو محفظة هذا القطاع بنسبة تجاوزت 400%.

ويعود هذا الأداء إلى إطلاق حزمة من المنتجات المبتكرة التي تستهدف قطاعات متنوعة، من بينها تمويل الأصول، ونقاط البيع، وسلاسل التوريد، إلى جانب تطوير منتجات مصرفية متخصصة تلبي احتياجات شرائح محددة من العملاء.