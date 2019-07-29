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الجيش اللبناني: زورقان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية

07:59 م الإثنين 29 يوليه 2019
الجيش اللبناني: زورقان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية

الجيش اللبناني

بيروت - (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم/الإثنين/ اختراق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية اللبنانية، وإلقاء قنابل صوتية داخل المياه.

وقال الجيش اللبناني - في بيان أودرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني- إن زورق حربي إسرائيلي أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 110 أمتار ولمدة 3 دقائق، وعمل أحد عناصره على إلقاء قنبلة صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وأضاف البيان، أن زورق آخر خرق البقعة البحرية ذاتها لمسافة حوالى 90 متراً ولمدة 10 دقائق، وعمل أحد عناصره على إلقاء قنبلتين صوتيتين داخل البقعة المذكورة، موضحا أنه تجرى المتابعة بالتنسيق مع قوات الأمم المؤقتة في لبنان.

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الجيش اللبناني إسرائيل لبنان

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