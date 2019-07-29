"عكاظ" السعودية: جرائم النظام القطري لا يرتكبها سوى عصابة

الرياض- (أ ش أ):

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الجرائم المتعددة التي يرتكبها النظام القطري فادحة، ولا يمكن أن تصدر من دولة تحترم المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، ولا يمكن أن ترتكبها سوى عصابة مطلقة الشر، أو تنظيم إرهابي رافض للسلام والاستقرار وأمن العالم.

وكتبت الصحيفة، اليوم الاثنين، في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (هذه دولة أم عصابة؟):

من يتابع شرور نظام الحمدين ويتابع جرائمه لا بد أن يصاب بالدهشة والفجيعة، فهذا النظام الشيطاني لم يقتصر ضرره ولم تتوقف شروره عند حدود الدول المقاطعة له، بل تجاوز ذلك بكثير.

وأوضحت أن جرائم هذا النظام وصلت إلى محاولة الاختراق للكونجرس الأمريكي، وضرب سوق المال البريطاني، وتسميم الرياضة الأوروربية، وتمويل ميليشيات الإرهاب في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ومحاولات بث الفتنة بين فتح وحماس، وبناء تحالفات مع الإسرائيليين، وفتح المجال مع التشكيلات الداعشية، وبناء علاقة شريرة مع تركيا وإيران لخدمة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخيرا جاءت وبالأدلة جريمة الإرهاب الأخيرة في الصومال.