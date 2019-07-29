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مقتل منفذ إطلاق النار في كاليفورنيا عقب اشتباك مع الشرطة

08:52 ص الإثنين 29 يوليه 2019
مقتل منفذ إطلاق النار في كاليفورنيا عقب اشتباك مع الشرطة

مقتل منفذ إطلاق النار في مهرجان كاليفورنيا بعد اشت

واشنطن- (د ب أ):

قال سكوت سميثي قائد شرطة مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا، إن الشرطة تمكنت من تصفية منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص في مهرجان للثوم في الولاية.

وأضاف للصحفيين أن 15 شخصًا أصيبوا في الهجوم خلال احتفال الثوم بجلوري، مشيرًا إلى أنه يُعتقد أن منفذ الهجوم دخل إلى مقر الفعالية بعدما تسلل إليه عبر سياج.

وقال سميثي إن اشتباكًا بالأسلحة النارية استمر لمدة دقيقة بين المهاجم والشرطة، مضيفًا أن الشرطة لا تزل تبحث عن مشتبه به ثان محتمل.

وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به الآخر قام هو أيضًا بإطلاق النار أم أنه ساعد مطلق النار بطريقة أو بأخرى.​

واشنطن مدينة جيلروي ولاية كاليفورنيا الثوم الأسلحة النارية

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